Россия и США готовят новые контакты по вопросам кибербезопасности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия и США готовят новые контакты по вопросам в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"В общих чертах на встрече в Женеве [президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден] говорили о необходимости все-таки наладить диалог по кибербезопасности. Это еще одна тема, по которой мы не могли достучаться до Вашингтона несколько лет, включая и официальное заявление президента Путина, которое было посвящено инициативам в российско-американских отношениях по обеспечению транспарентного, доверительного, основанного на фактах диалога по кибербезопасности, - сказал министр. - Такие контакты на эту тему тоже сейчас готовятся, поэтому есть основания полагать, что по каким-то направлениям мы чуть-чуть снизим напряженность на международной арене".

При этом глава МИД России отметил, что попытки наладить диалог в отдельных сферах не отменяют того факта, что США все также стремятся к сдерживанию России на международной арене. "Это отнюдь не отменяет того факта, что США продолжают ставить одной из своих главных задач на международной арене сдерживание РФ, как и КНР, и поощрение мер, которые могут способствовать этому раздражающему воздействию на нас", - добавил Лавров.