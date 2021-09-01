Лавров надеется, что Запад выполнит обещание не навязывать демократию другим странам

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что западные лидеры сдержат свое слово и больше не будут предпринимать попыток распространить демократию в других странах.

"Я считаю, что устройство каждого государства должно отражать его традиции, его обычаи и должно быть комфортно для людей, которые там проживают и которым там рожать детей, внуков и так далее. Попытки навязать демократию сейчас уже вроде обещали прекратить, по крайней мере президент [США Джо] Байден и президент [Франции Эмманюэль] Макрон об этом сказали почти в унисон. Посмотрим, как эти обещания будут воплощаться в жизнь. Надеюсь, что обещания больше никому демократию не навязывать будут выполнены", - сказал он в среду, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров назвал "крупнейшей ошибкой" попытку внедрить западную систему в Афганистане. "Это страна, которая традиционно была достаточно децентрализована, в которой клановые и прочие связи. Отношения между различными этническими группами имели огромное значение, и столица обычно как-то балансировала все эти отношения. Сказать: "Вот завтра у вас будут выборы, все должны идти голосовать и избрать единого президента, который будет какими-то полномочиями обладать" - это не сами афганцы придумали, это им навязывали, и обожглись очень сильно", - пояснил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в этой стране. Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над государством, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.