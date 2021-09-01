Лавров считает, что современные технологии не заменят дипломатию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Введение новых технологий не заменит классической дипломатии как главного инструмента внешней политики. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Никакая машина человека заменить не в состоянии, - отметил он. - Убежден, что классическая дипломатия сохранит свое значение и сохранится в качестве главного инструмента ведения международных дел. Как только возникает какая-то серьезная проблема, обязательно нужно встречаться и стараться договориться".

Вместе с тем министр согласился с тем, что в использовании современных технологий при проведении большого количества мероприятий, в том числе международных, есть плюсы, это помогает экономить время. По его словам, официальные заседания и дискуссии по заранее согласованной повестке дня, а также целый ряд международных контактов, когда нужно срочно что-то согласовать, вполне возможно организовывать в режиме онлайн.

"По крайней мере, это лучше, чем телефонный разговор, потому что видишь лицо собеседника и это очень важно, - пояснил Лавров. - Но в целом, конечно, самые серьезные вопросы решать онлайн не получается. С этим согласны все мои коллеги. Может быть, в будущем изобретут какой-то способ, чтобы передавать ощущение личного контакта, но я сомневаюсь, что это возможно будет сделать".