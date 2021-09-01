Заместители глав МИД РФ и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил в среду по телефону с замглавы МИД Азербайджана Халафом Халафовым реализацию трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

"В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.