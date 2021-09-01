На выборах в Госдуму досрочно проголосовали уже более 7 тыс. человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время на выборах депутатов Госдумы досрочно смогли проголосовать уже более 7 тыс. человек в 10 регионах России.

"У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"По состоянию на 31 августа в 10 субъектах РФ - Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах - досрочно проголосовали 7 тыс. 717 избирателей", - отметила она.