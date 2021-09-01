Парламент Южной Осетии не смог рассмотреть вопрос о недоверии кабмину из-за разногласий

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии не смог рассмотреть в среду инициированный группой депутатов вопрос о вынесении вотума недоверия правительству республики из-за разногласий между депутатами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Ранее 14 депутатов парламента Южной Осетии написали обращение на имя спикера Алана Тадтаева с инициативой о вынесении вотума недоверия правительству страны. Как сообщал агентству вице-спикер законодательного органа страны Александр Плиев, поводом для этого послужило то, что правительство отказывает депутатам в предоставлении актов проверки казначейства Российской Федерации.

"Намеченные на сегодня заседания президиума и сессии парламента, где планировалось рассмотреть вопрос о недоверии правительству, не состоялись. Депутаты не сошлись во мнении по вопросу регламента, который также планировалось вынести на сессию", - сообщили пресс-службе.

В парламенте уточнили, что рассмотрение вопроса о недоверии кабмину перенесли на неопределенное время.

Ранее Плиев сообщал ТАСС, что в течение нескольких месяцев сотрудники казначейства Российской Федерации находились в республике и проверяли министерства и ведомства, в том числе министерство финансов, на предмет целевого расходования выделяемых республике российских финансовых средств. Он уточнял, что лично направлял письмо председателю правительства о предоставлении депутатам актов проверки, но получил отказ, "это и послужило последней каплей".