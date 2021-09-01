Путин провел встречу с губернатором Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в среду, находясь с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Президент попросил доложить о социально-экономической ситуации в регионе. Кожемяко передал главе государства благодарность от семей, которые уже получили ключи от новых квартир. Он также рассказал Путину о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей. Кожемяко считает, что создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.

Говоря о ситуации в экономике, Кожемяко отметил, что регион "постепенно преодолевает пандемийный кризис". Он также доложил о положении дел в сельском хозяйстве, транспортной отрасли, химической промышленности, а также о работе некоторых предприятий.

Путин в среду прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре "Океан", после чего принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.