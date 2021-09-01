Косачев заявил, что испытывает неловкость за руководство ООН в связи с докладом по Крыму

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал одиозным доклад ООН, посвященный правам человека в Крыму, и заявил, что испытывает неловкость за руководство организации.

"Честно говоря, испытываешь неловкость за руководство самой авторитетной международной организации мира - ООН - когда оно позволяет публиковать от своего имени одиозные документы о положении с правами человека в регионах, в которых составители документов не были лично", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он считает очевидным, что тема прав человека в Крыму регулярно и сознательно вбрасывается в международную повестку вовсе не потому, что ситуация там чем-то отличается от остальной России или от большинства стран мира. "Просто кому-то трудно принять демократический выбор крымчан, вызывающий откровенное геополитическое озлобление. Если ООН хочет разобраться с проблемами крымчан, предметом ее пристального внимания должно быть два кардинальных нарушения прав жителей полуострова: непризнание свободного волеизъявления Крыма рядом стран и организация вследствие этого экономической блокады по политическим причинам, а также лишение доступа населения к питьевой воде", - отметил сенатор.

По его мнению, кто-то в ООН решил идти по пути, избранному в свое время другой международной организацией, секретариат которой оказался под давлением Запада - ОЗХО. Косачев добавил, что эта организация также взяла одно время на вооружение практику подготовки "дистанционных" докладов о якобы имевших место химических атаках Дамаска против мирного населения

"Показательный момент: по данным СМИ в "заочном" документе ООН указывается на якобы имевшие место заочные судебные разбирательства в Крыму, что считается нарушением - неужели не видно абсурдности такой ситуации? Лучше воздержаться от оценок вовсе, чем писать их со слов ангажированных "свидетелей", заботливая "подготовка" которых уже по сирийским досье заинтересованными силами была поставлена "на поток" - создавались даже специальные псевдообщественные структуры вроде "Белых касок", чтобы затем придавать видимость правдоподобности тенденциозным документам", - написал вице-спикер СФ.

Предложение посетить Крым

Он напомнил, что Россия предлагала миссии управления верховного комиссара ООН по правам человека посетить Крым при условии, что поездка будет организована в соответствии с правилами, регулирующими въезд на территорию России. "Но тут возобладала логика: лучше мы напишем доклад "вслепую", со слов "доброжелателей", тем самым обнулив его ценность и поставив в неловкое положение ООН и ее генсека, но лишь бы не признать очевидного: Крым - часть России, и въезжать в него надо по правилам той страны, к которой он сам пожелал присоединиться. Реализовав тем самым свое демократическое право, которое у него хотят отнять те, кто якобы озабочен правами крымчан, а на самом деле до сих пор не простили им геополитически "неправильного" выбора", - отметил Косачев.

"Происходящее вокруг Крыма - это банальная месть, а не забота", - заключил парламентарий.