Саммит АТЭС пройдет в ноябре в видеоформате

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Саммит форума АТЭС в ноябре пройдет в онлайн-формате. Об этом заявил ТАСС в четверг на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"Мы достигли договоренности о том, что все мероприятия в текущем году будут проходить в онлайн-формате. Это было предложение новозеландского председательства, его причины понятны, и надо сказать, что технические возможности сегодняшнего дня позволяют проводить такие мероприятия дистанционно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Высокопоставленный дипломат указал на то, что состоявшаяся 16 июля внеочередная неформальная встреча лидеров экономик АТЭС, посвященная обсуждению путей борьбы с коронавирусной инфекцией и восстановление экономики региона, также прошла в видеоформате. "Мы, конечно, все скучаем по очным встречам, мы надеемся, что они возобновятся и уже очень скоро, но в этом году, не теряя темпа, не теряя эффективности, будем продолжать [работу] над очень важным документом к предстоящему саммиту - это план реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", - добавил он.

"Путраджайские ориентиры"

Текст проекта плана реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года" планируется подготовить к концу сентября - началу октября, заявил Барский.

"Конечно, идут и споры, это вполне естественно для форума, который объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, но в целом у нас есть понимание, что к концу сентября - началу октября вчерне проект плана реализации "Путраджайских ориентиров" будет готов", - сказал он.

Барский указал на то, что в эти дни проходят встречи старших должностных лиц АТЭС, на которых обсуждается план. "Подготовка проекта плана реализации "Путраджайских ориентиров" идет полным ходом. На сегодняшний день подготовлен основной корпус текста, естественно, идет диалог, каждая экономика вносит предложения. Они рассматриваются и обсуждаются, из них выделяются те, которые представляют общий интерес, являются предметом консенсуса", - отметил высокопоставленный дипломат.

В связи с истечением формального срока реализации Богорских целей (признаны в целом выполненными) на прошедшем 20 ноября 2020 года в онлайн-режиме саммите АТЭС одобрены "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года", предусматривающие формирование к 2040 году "открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества".