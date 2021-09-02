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Песков заявил, что талибы дали гарантии российским дипломатам в Кабуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

Талибы ("Талибан" запрещен в РФ) дали гарантии российским дипломатам в Кабуле - Песков.

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