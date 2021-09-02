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Восточный экономический форум
Обновлено 

Песков: РФ совсем не нравится приближение военной инфраструктуры НАТО к границам страны

В Кремле также обратили внимание на планы по оказанию Украине военной помощи со стороны США

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. России совсем не нравится приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к ее границам, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую, понятную и последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле также обратили внимание на планы по оказанию Украине военной помощи со стороны США. Эта тема в числе прочих обсуждалась в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. "Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке [страны]. Это очень опасно", - добавил представитель Кремля.

Теги
УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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