Песков: конкретики по месту и времени проведения саммита "пятерки" СБ ООН нет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина по саммиту "пятерки" СБ ООН на повестке дня, но конкретики по срокам и месту его проведения нет. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Инициатива президента [России] на повестке дня. Мы слышали заявление о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров. Но пока конкретики по месту [проведения мероприятия] нет. Когда он состоится, сказать сейчас не представляется возможным", - отметил представитель Кремля.