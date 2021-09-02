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Восточный экономический форум

Песков: конкретики по месту и времени проведения саммита "пятерки" СБ ООН нет

Инициатива президента РФ Владимира Путина находится на повестке дня, отметил его пресс-секретарь

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина по саммиту "пятерки" СБ ООН на повестке дня, но конкретики по срокам и месту его проведения нет. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Инициатива президента [России] на повестке дня. Мы слышали заявление о заинтересованности провести такую встречу со стороны многих лидеров. Но пока конкретики по месту [проведения мероприятия] нет. Когда он состоится, сказать сейчас не представляется возможным", - отметил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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