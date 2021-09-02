Песков считает, что США и Украина дружат только против России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина скорее "дружат против России", и это вызывает сожаление. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", - сказал Песков.

По его словам, также вызывает "сожаление и не более того" антироссийская риторика "по Крыму и другим моментам".

Украина и НАТО

Представитель Кремля отметил, что в Кремле "обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украины", на желание Украины вступить в НАТО и "потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев".

В этой связи России "совсем не нравится" возможное приближение военной инфаструктуры Североатлантического альянса к границам страны, добавил Песков. "Президент России [Владимир Путин] неоднократно излагал нашу весьма четкую, понятную и последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, в Москве также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США для Украины. Эта тема в числе прочих обсуждалась в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. "Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке [страны]. Это очень опасно", - добавил представитель Кремля.

В Кремле также не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона Киеву по поводу выполнения Минских соглашений. "Мы не увидели и не услышали каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину Зеленскому в плане выполнения минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях", - заметил Песков.