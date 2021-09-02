{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: контактов Путина и Байдена по случаю годовщины 11 сентября не планируется

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября не планируются. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидаются ли соболезнования или телефонный звонок российского лидера американскому коллеге в эту дату.

"Не планируется каких-то контактов", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "разумеется, весь мир в этот день соболезнует американцам в связи с чудовищным терактом".

Песков напомнил, что в день трагедии 11 сентября Путин среди первых лидеров выразил соболезнования тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему.

Лавров считает, что сфера спорта высоких достижений запредельно политизирована
Глава МИД РФ заявил, что это является частью политики западных коллег на сдерживание России
Читать полностью