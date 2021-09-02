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В Кремле не увидели, чтобы США высказали пожелания Украине по "Минску-2"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. В Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал какие-то пожелания Киеву по поводу выполнения Минских договоренностей в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы не увидели и не услышали каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину Зеленскому, в плане выполнения Минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях", - сказал представитель Кремля.

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