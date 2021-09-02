Песков: содержание встреч Путина не страдает от формата их проведения

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Содержание встреч президента России Владимира Путина не страдает от того, проводятся ли они в очном или видеоформате. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас все-таки при подготовке любой встречи самым тщательным образом прорабатывается тема санитарной защиты главы государства. В этой связи заранее подготовленные встречи проводятся в очном формате. Если нет времени заблаговременно встречу подготовить, тогда используется формат ВКС [видео-конференц-связи]. В любом случае, содержание встреч никак не страдает, будь то встреча очная или посредством видеоконференции", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле хотят верить, что "рано или поздно обычный режим работы вернется".