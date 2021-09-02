Лавров считает, что сфера спорта высоких достижений запредельно политизирована

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Запад запредельно политизировал сферу спорта высоких достижений, чтобы оказывать давление на РФ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

"Нынешняя ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России, - сказал он. - Использование спорта в качестве средства политического давления прямо перечеркивает принципы международного спортивного движения".

По словам министра, эти обстоятельства привели к тому, что российские спортсмены были лишены права до декабря 2022 года выступать, используя государственную символику, в некоторых международных соревнованиях.

"Мы убеждены, что лучшим доказательством недопустимости политизации спорта являются выступления наших ребят и девушек на международных спортивных площадках. Олимпийцы доказали это очень убедительно в Токио, а сейчас мы видим, как паралимпийцы укрепляют престиж нашей страны в международном спортивном движении", - добавил глава МИД РФ.

"Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам и тренерам, всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд, и добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов", - подчеркнул Лавров.

Лавров не исключил, что США могут попытаться применять экстерриториальные меры к спортсменам с положительным тестом на допинг.

"Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест, и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", - сказал он.

Лавров считает, что система антидопинговых правил должна быть единой для всех, сейчас она приватизирована Западом.