Лавров: Западу выгодно держать под контролем Украину, которая будет "лаять на Россию"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Отсутствие реакции Запада на неонацистские настроения на Украине демонстрирует, что ему важно держать киевские власти под контролем. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Уже президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что, если ты считаешь, что ты - русский на Украине, убирайся оттуда в свою Россию. Это он официально заявил в интервью. И молчание Запада, конечно же, выдает его с головой. Значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию", - сказал он.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. По его словам, Донбасс "никогда не будет русской территорией", а "без Украины цивилизации не будет".