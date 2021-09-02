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Лавров: Западу выгодно держать под контролем Украину, которая будет "лаять на Россию"

Так он отреагировал на "молчание Запада" после слов президента Украины Владимира Зеленского. Тот назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Отсутствие реакции Запада на неонацистские настроения на Украине демонстрирует, что ему важно держать киевские власти под контролем. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Уже президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что, если ты считаешь, что ты - русский на Украине, убирайся оттуда в свою Россию. Это он официально заявил в интервью. И молчание Запада, конечно же, выдает его с головой. Значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию", - сказал он.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. По его словам, Донбасс "никогда не будет русской территорией", а "без Украины цивилизации не будет".

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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