Песков заявил, что работа с обращениями на прямую линию с Путиным продолжается весь год

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Работа с обращениями, поступающими на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается затем до новой прямой линии, и многим людям помогают решить их проблемы. Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в ходе марафона "Новое знание" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается итогов прямой линии: над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Общероссийский народный фронт занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. "Естественно, во время программы он может ответить на 40-50 вопросов, но не больше. Но каждое обращение обрабатывается, и многим людям помогают в решении их вопросов", - сказал пресс-секретарь главы государства.