Лавров: РФ надеется, что проблема Панджшера в Афганистане найдет решение на переговорах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Россия на сегодняшний день не планирует выступать в качестве посредника на переговорах между талибами (боевики запрещенного в России движения "Талибан") и другими политическими образованиями в Афганистане. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Давно призываем талибов и все другие этнические политические группы в Афганистане договариваться о создании инклюзивного переходного правительства, - сказал он. - Выступать посредником на этих переговорах мы сейчас не планируем, по-моему, никто не планирует".

По словам министра, все заинтересованы в том, чтобы талибы и другие этнические, политические деятели Афганистана договорились, такие сигналы направляют и западные страны, и Китай, и центральноазиатские государства.

Как отметил Лавров, в вопросе сопротивления в Панджшере особая роль принадлежит союзникам России из Таджикистана. "В Паджшерском ущелье именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов, надеюсь, что эти переговоры все-таки закончатся именно переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы, что возобновятся боевые действия, не будут реализованы", - указал глава российского МИД.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.