Лавров пошутил, что с учетом ситуации на мировой арене брал бы в дипломатию боксеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что можно посоветовать спортсменам, которые хотят после окончания спортивной карьеры пойти в дипломатию, пошутил, что охотно брал бы в эту сферу боксером с учетом напряженной ситуации на мировой арене.

"Учитывая нынешнее положение на международной арене, я бы сейчас в нашу дипломатию охотно брал бы боксеров", - сказал он на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

"А если серьезно, то милости просим. Если вы чувствуете стремление, тягу к дипломатической работе, то надо себя попробовать. Но для этого нужно и языки выучить, получить соответствующее образование", - продолжил министр.