Косачев: Байден в ходе визита Зеленского в США поддержал "Антироссию", а не Украину

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел без сюрпризов, американский лидер Джо Байден поддержал не Киев, а "Антироссию". Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Итоги визита президента Украины в Америку на первый взгляд выглядят оптимистичными для Киева, однако в сухом остатке для самих украинцев все не так радостно. По сути, Байден поддержал не Украину, а "Антироссию": Америка с Украиной, пока смысл ее существования в противостоянии России по всем фронтам. Космос, кибербезопасность, сотрудничество в оборонной сфере, обмен информацией - все в контексте ведения "прокси"-войны с Россией, а не развития самой Украины", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его мнению, по важным для Зеленского темам не было никакой конкретики. "Ни про ПДЧ [план действий по членству] в НАТО, ни про "Северный поток - 2". Зато усиленное вовлечение Украины в "зеленую" энергетику, "немедленное" избрание на Украине нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прочие указания "старшего брата", как именно нужно жить Украине", - отметил Косачев.

Он также обратил внимание на продление на семь лет Договора о нераспространении ядерного оружия и помощи Украине в его ликвидации. "Думаю, это хороший ответ Байдена на украинские рассуждения по поводу восстановления статуса ядерной державы: эти игрушки не для вас. В общем, все прошло без сюрпризов: "воюйте с Россией, Америка вас в этом всегда поддержит". Но от афганского сценария - стремительного ухода Америки, когда союзник становится не активом, а бременем - никто гарантий не даст", - резюмировал вице-спикер СФ.