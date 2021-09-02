Климов: аргументы некоторых кандидатов в депутаты совпадают с риторикой оппонентов России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Некоторые кандидаты в депутаты Госдумы, пользуясь гарантированным в России правом свободы слова, выдвигают аргументы и требования, полностью совпадающие с риторикой стран НАТО, считающих Российскую Федерацию своим противником. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

"В период проводимой предвыборной кампании некоторые кандидаты в депутаты, пользуясь гарантированным в России каждому правом свободы слова, с целью привлечь к себе особое внимание передергивают факты, путают причины и следствия, пытаются выдать адекватную защитную реакцию нашего государства на внешние атаки за нечто иное. Обращаю внимание, что аргументы и требования такого рода лиц практически полностью совпадают с аргументами и требованиями органов государственной пропаганды стран НАТО, заявлениям тех иностранных политиков и чиновников, государства которых открыто рассматривают Российскую Федерацию в качестве своего противника", - сказал сенатор на заседании комиссии.

Он призвал своих коллег "усилить широкую разъяснительную работу", уделить внимание подобным вопросам в тексте будущего ежегодного доклада комиссии, публикация которого запланирована на ноябрь.

Климов напомнил, что тема проходящих в России выборов, в том числе в Госдуму, будет включена в текст ежегодного доклада. "В нем, в частности, мы намерены использовать итоговые материалы работы образованной нами мониторинговой группы во главе с коллегой [первым зампредом комитета Совета Федерации по международным делам] Владимиром Михайловичем Джабаровым, а также дать сравнительный анализ текущих парламентских выборов с предшествующими", - добавил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.