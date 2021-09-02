Комиссия СФ отметила попытки давления из-за рубежа на правоохранительную систему России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России установила случаи попыток давления из-за рубежа на российскую правоохранительную систему и другие формы дестабилизации общественно-политической ситуации в РФ. Об этом заявил в четверг первый зампред комитета СФ по международным делам, глава мониторинговой группы по наблюдению за попытками вмешательства в избирательную кампанию в Госдуму Владимир Джабаров.

"Помимо попыток иностранного вмешательства в электоральный суверенитет, комиссией были установлены случаи попыток давления на российскую судебную и правоохранительную систему, подстрекательство к противоправным акциями, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности официальными лицами стран Запада и другие формы дестабилизации общественно-политической ситуации в России", - сказал сенатор на заседании комиссии.

Провокации перед выборами

Он отметил, что цели иностранных оппонентов подтверждаются заявлениями официальных зарубежных структур. "О планах Запада прямо заявили в Европарламенте. В комитете по иностранным делам представили проект доклада о стратегии отношений с Россией, в котором призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги выборов в Госдуму. Очередной поток дезинформации и призывов не признавать наши выборы планируется запустить еще до начала голосования", - сказал Джабаров.

В частности, по его словам, в Европарламенте "специально запланировано дальнейшее обсуждение отношений с Россией на 13-16 сентября, чтобы устроить провокацию перед самым началом дней голосования".

Глава мониторинговой группы также отметил, что с начала кампании страны НАТО и их союзники усилили антироссийскую пропаганду, основанную на распространении фейковых новостей о выборах в Госдуму и на организации информационных атак на российское законодательство, ЦИК и электронную систему России в целом. Он также обратил внимание, что зарубежные оппоненты задолго до выборов разрабатывали планы по дискредитации сентябрьского голосования, "чтобы потом запустить волну дезинформации и огульных обвинений". "Такого рода деструктивная деятельность ведется не только извне, но и внутри страны с использованием зарубежных ставленников из числа спонсируемых из-за рубежа СМИ, НКО и отдельных персонажей", - добавил Джабаров.

Он предложил в ежегодном докладе комиссии обратить внимание на факты привлечения к деструктивной деятельности российских граждан и НКО. "Например, показателен случай признанного иноагентом движения "Голос". Эта структура, действующая без регистрации под прикрытием наблюдения за выборами, готовит разного рода вбросы на выборные темы, которые потом подхватываются и тиражируются западными СМИ. Мониторинговая группа предлагает рассмотреть возможность включения в доклад раздела или приложения об установленных фактах участия таких лиц и структур в антироссийских кампаниях. Речь идет как о деструктивной деятельности в ходе избирательной кампании, так и в других случаях", - сказал парламентарий.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.