Лавров считает, что Россия обречена быть самостоятельным государством

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Россия никогда не утратит самостоятельность благодаря своей истории и традициям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на патриотическом флешмобе Putin team компании "Сима-ленд".

"У нас никогда не будет страны, которая утратит свою самостоятельность, с такими гражданами, как вы, это вдвойне исключено. Мы, наверное, историей, завоеваниями наших предков и всеми традициями нашей земли обречены быть самостоятельными, обречены в хорошем смысле", - сказал он.

Как отметил Лавров, это одновременно является и "прекрасной судьбой и большой ответственностью" для страны. "Эту ответственность руководство РФ, руководство партии "Единая Россия" ощущает в полной мере. Мы будем делать все для того, чтобы страна жила спокойно, чтобы никто не пытался нас отвлекать от созидательных дел, - добавил министр. - А если нас не будут выводить из себя, мы люди спокойные, нас трудно вывести из себя, то у нас расти экономика, расти благосостояние наших граждан будет последовательно и неуклонно. А внешнеполитические наши шаги будут нацелены на то, чтобы максимально благоприятные условия для такого развития создавать".