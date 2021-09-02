Песков: для России важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые шаги, которые будет предпринимать руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще только предстоит увидеть и понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.

По его словам, Россия заинтересована в первую очередь в том, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористических группировок.

"Они [запрещенное в России радикальное движение "Талибан"] уже сформулировали некую структуру власти, произвели первые назначения, как мы знаем. Но в чем конкретно будут выражаться первые шаги талибов уже у руля Афганистана - посмотрим. Для нас, конечно, в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, как это было уже в свое время, 20 лет назад", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что афганские власти должны принять "энергичные меры" для пресечения наркотрафика.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.