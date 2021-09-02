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Песков: Москва считает потенциальной угрозой "евроатлантические" устремления Киева

Москва считает потенциальной угрозой для себя "евроатлантические" устремления Киева - Песков.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Восточный экономический форум
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