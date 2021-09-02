Песков пригрозил контрмерами при приближении военной инфраструктуры НАТО к границам России

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России вынудит Москву принимать контрмеры, чтобы обеспечить полную безопасность для страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.

Представитель Кремля отметил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на желании его страны вступить в НАТО, "что как минимум половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам". В то же время "в Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические настроения Украины", добавил он.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", - сказал Песков.

В целом, по его словам, антироссийская риторика, которая звучала со стороны Зеленского в ходе его визита в США, наводит на мысль, "что основная задача украинско-американской дружбы - это дружить против России".

"Лестно, что наша страна так высоко фигурировала на повестке дня этих переговоров, но хотелось бы, чтобы это было со знаком плюс, а не со знаком минус", - заключил Песков.

Также Песков отметил, что социологические опросы показывают, что около половины жителей Украины не поддерживают устремления руководства страны по ее вступлению в НАТО. "Все-таки [президент Украины Владимир] Зеленский настаивает на желании Украины вступить в НАТО, что, кстати, наверное, как минимум, половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам", - указал представитель Кремля.