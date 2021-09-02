Песков: стороны далеки от согласования повестки возможного саммита РФ - Украина

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Москва и Киев пока далеки от того, чтобы согласовать конкретную повестку возможной встречи президентов двух стран - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.

"По линии администрации президента, офиса президента Украины и администрации президента России, а у нас это направление курирует мой коллега Дмитрий Козак, пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку", - подчеркнул представитель Кремля, говоря о темах возможного саммита РФ - Украина.