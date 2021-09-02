Толстой предложил выдворять мигрантов из России в течение 24 часов за нарушение закона

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Механизм выдворения из России мигрантов, нарушивших закон, должен предусматривать дактилоскопическую экспертизу и высылку из страны в течение 24 часов. Такое мнение в четверг, выступая в Общественной палаты РФ, выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"У меня предложение очень простое - нам нужно перейти от слов к делу, нужно принимать жесткие меры", - сказал депутат в ходе круглого стола, посвященного теме миграционных процессов в контексте общественной безопасности.

По его словам, для этого нужно "выстроить цепочку по задержанию за нарушение закона гражданина другого государства, немедленной дактилоскопии, определению личности и в течение 24 часов высылке из страны". Толстой подчеркнул, что необходимо выработать порядок идентификации иностранного лица с тем, чтобы нарушивший закон мигрант не смог вернуться в РФ, "поменяв одну букву в фамилии".

"Ссылки на Европу, на их экономический опыт, на то, что нам не обойтись без мигрантов, абсолютно несостоятельны. Мы не копируем Европу и не собираемся повторять ошибки европейских стран", - подчеркнул вице-спикер Госдумы. Он также обратил внимание на то, что, по статистике МВД, из 9,8 млн мигрантов трудовой патент есть только у одного миллиона.

"Мы считаем необходимым обратиться к министру внутренних дел РФ господину [Владимиру] Колокольцеву и проработать совместно программу, которая бы давала возможность всем тем, кто приезжает в Россию на работу, легализоваться", - сказал позже Толстой журналистам. Он также предложил возложить финансовые издержки за регистрацию приезжих на те предприятия, которые занимаются их привлечением.

Власти Москвы следят за ситуацией с нарушающими порядок мигрантами, за несколько месяцев было возбуждено 800 уголовных дел, сообщил 28 августа мэр столицы Сергей Собянин. Как подчеркнул мэр, в "последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк, <...> полиция в последние месяцы провела жесткие рейды: возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну".