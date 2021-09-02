Суд снял с думских выборов кандидата от "Яблока" Фильченко за связь с экстремистами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кандидат в депутаты Госдумы по Прокопьевскому одномандатному округу (Кемеровская область) от партии "Яблоко" Галина Фильченко снята с выборов решением суда из-за причастности к признанной в РФ экстремистской организации "Штабы Навального". Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии в своем телеграм-канале.

"Сегодня суд снял с выборов кандидата в депутаты Госдумы по Прокопьевскому одномандатному округу (Кемеровская область) от партии "Яблоко" Галину Фильченко", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что иск о ее причастности к экстремистской организации "сначала был подан кандидатом от КПРФ, потом кандидатом от партии "Зеленые".

Ранее до выборов в Госдуму не были допущены кандидаты от партии "Яблоко" Лев Шлосберг, Наталья Резонтова и Виктор Рау.

В российском законодательстве установлен временный запрет избираться на все выборные должности для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций, сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Минюст России 6 августа внес признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (также признаны НКО-иноагентами) и общественное движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.