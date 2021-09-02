Захарова прокомментировала ракетные удары США по Кабулу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы американскими военными в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции - это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы", - сказала она.

По ее словам, Россия видит сигналы талибов, свидетельствующие об их намерении развивать связи с международным сообществом.