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Смена власти в Афганистане

Захарова прокомментировала ракетные удары США по Кабулу

Москва решительно осуждает неизбирательное применение Вашингтоном силы в Афганистане, подчеркнула официальный представитель МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы американскими военными в Афганистане. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Финальный аккорд военного присутствия международной коалиции - это очередной случай гибели мирных граждан в результате удара американского беспилотника, повлекшего за собой обрушение жилого дома и смерть девяти человек, в том числе шести детей. Решительно осуждаем подобное неизбирательное применение силы", - сказала она.

По ее словам, Россия видит сигналы талибов, свидетельствующие об их намерении развивать связи с международным сообществом.

Теги
АфганистанСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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