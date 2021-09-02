Захарова: отсутствие ответа IT-компаний на запросы по контенту перед выборами неприемлемо

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отсутствие реакции со стороны крупнейших американских IT-компаний, таких как Apple и Google, на вопросы относительно распространения ими экстремистских материалов неприемлемо перед выборами в России. Оно может быть рассмотрено как вмешательство в электоральный процесс, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что подобное высокомерное, избирательное поведение, как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистского контента, приобретает по-настоящему уже неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов [в России]", - сказала дипломат.

По ее словам, американские компании "так или иначе формируют определенные обстоятельства, которые вполне можно трактовать как попытку вмешиваться не просто во внутренние дела, а в электоральный политический процесс". "Мы считаем, что дальнейшее попустительство со стороны американских IT-монополий распространению запрещенных материалов правомерно трактовать как вмешательство во внутренние дела российского государства", - подчеркнула Захарова.

В новость внесена правка (17:12 мск) - уточнено название компании в лиде, правильно - Apple