Лавров 7 сентября проведет переговоры с главой МИД Гвинеи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел и по делам гвинейцев, проживающих за рубежом, Ибраимой Халиль Кабой. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"7 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и гвинейской диаспоры Гвинейской Республики. Он посетит Москву с рабочим визитом в период с 6-8 сентября", - сказала она.

Как отметила дипломат, планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. "Значительное внимание будет уделено задачам расширения делового партнерства в таких перспективных сферах как геологоразведка, освоение запасов минерального сырья, инфраструктура, энергетика, транспорт, рыболовство, сельское хозяйство", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что стороны намерены обменяться мнениями по актуальным темам глобальной, региональный повестки дня, "включая проблематику урегулирования кризисных ситуаций и борьбы с терроризмом в Африке, противодействие распространению опасных инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, лихорадки Эбола". "Предполагается предметно рассмотреть направления взаимодействия в ООН и других многосторонних форматах, а также вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия - Африка в следующем году", - указала дипломат.