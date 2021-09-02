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Смена власти в Афганистане
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Захарова: РФ рассмотрит признание властей в Афганистане после формирования правительства

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия выступает за формирование правительства с участием этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос официального признания Россией новых властей в Афганистане будет актуальным после формирования инклюзивного правительства в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства, поэтому вопрос официального признания властей станет актуальным после завершения данного процесса", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия последовательно выступает за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и экономически благоустроенного государства. Вместе с тем, по ее словам, "проведенная странами Запада стихийная операция по уходу из Афганистана может возыметь негативный эффект для благополучия всей страны на новом историческом этапе".

"Убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение о формах нахождения [в Афганистане] и делали это в отрыве от мандата СБ ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом и международным сообществом, именно эти страны несут основную ответственность за данный шаг, как и за все, что оставлено в наследство Афганистану, движению талибов (запрещено в РФ)", - добавила дипломат.

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