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Захарова заявила, что Россия готова содействовать улучшению отношений Турции и Армении

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва видит положительные сигналы между странами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана, видит положительные сигналы между странами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется ввиду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению, - сказала она. - Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга".

Теги
АрменияТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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