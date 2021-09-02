Захарова заявила, что Россия готова содействовать улучшению отношений Турции и Армении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва готова и дальше содействовать улучшению отношений Анкары и Еревана, видит положительные сигналы между странами. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, имеется ввиду зафиксировали в контексте того, что мы их видели и приняли к сведению, - сказала она. - Готовы мы и сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и на основе учета интересов друг друга".