Захарова: первый после пандемии выездной брифинг пройдет на полях Каспийского медиафорума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство возобновляет практику выездных брифингов, и первый с начала пандемии такой брифинг состоится 10 сентября на полях Каспийского медиафорума в Астрахани.

"Мы примем участие также в этом форуме. Надеюсь, что с этого раза, пользуясь этой возможностью, возобновим практику наших выездных брифингов. Соответственно, наш следующий регулярный брифинг продет на полях форума", - сказала она в четверг на брифинге.

"Мы сделаем все, чтобы он прошел в таком гибридном формате, учитывая, что к нам подключаются люди за рубежом или в связи с некими ограничениями не имеют возможности участвовать очно. Поэтому он пройдет в гибридном формате. Будут местные журналисты, кто-то еще приедет из других регионов", - указала она.

Дипломат добавила, что все журналисты будет иметь возможность подключиться и задать вопрос, а министерство постарается создать для этого все условия.

Говоря о медиафоруме Захарова отметила, что это уникальная площадка для обмена опытом, обсуждения новых векторов развития региональной и международной журналистики, создания единого информационного поля для стран Каспийского региона - Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и другими странами.