Захарова: экстремисты могут проникнуть из Афганистана в другие страны под видом беженцев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экстремисты и террористы могут попытаться под видом беженцев проникнуть из Афганистана в соседние страны, в частности государства Центральной Азии. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим серьезные риски в том, что под видом беженцев в страны региона, в особенности центральноазиатские государства могут проникать террористы и экстремисты", - сказала она.

"В ближайшей перспективе перед новыми властями Афганистана встанет задача создания благоприятных условий жизни афганцев в своей стране, на новом этапе ее развития. Для этого, безусловно, будет необходимо решить миграционную проблему", - добавила Захарова.

Помощь стран Запада

По мнению Захаровой, страны Запада должны оказывать действенную помощь Афганистану с целью снижения или полного купирования миграционных потоков.

"Мы считаем, что международное сообщество и в первую очередь традиционные западные доноры Афганистана должны оказать действенную помощь населению этой страны с целью снижения или полного купирования миграционных потоков", - сказала она.

"Долг платежом красен. Страны Запада, которые 20 лет экспериментировали бесконтрольно, хотя они должны были подчиняться и реализовывать именно мандат Совбеза, <...> задолжали Афганистану во всех смыслах этого слова, и делать вид, что они ушли, кое-как наспех собравшись, и все, история закончилась, не получится", - добавила Захарова.

В 2015 году возник самый крупный миграционный кризис в истории ЕС, когда в результате конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности войн в Ливии и Сирии, в Европу хлынул поток беженцев из этого региона и государств Центральной Африки. В общей сложности в Евросоюз тогда прибыли более миллиона нелегальных мигрантов.

Весной этого года движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о намерении вывести войска из этой страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Силы, которые не были согласны с властью радикалов, организовали в провинции Панджшер сопротивление, его возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. США, НАТО и их союзники с 15 по 31 августа эвакуировали из Афганистана свой персонал и часть афганцев, сотрудничавших с западными странами в течение последних 20 лет.