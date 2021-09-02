{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Эксперты прогнозируют сохранение единороссами конституционного большинства в новой Думе

"Единая Россия" по федеральному округу и одномандатным округам суммарно может получить минимум 293, максимум - 305 мандатов, говорится в прогнозе Центра политической конъюнктуры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" может получить конституционное большинство в Госдуме восьмого созыва, однако интрига все еще сохраняется. Такой предварительный прогноз Центра политической конъюнктуры (ЦПК) представил в четверг на круглом столе, посвященном предвыборной кампании, директор ЦПК Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, "Единая Россия" по федеральному округу и одномандатным округам суммарно "может получить минимум 293, максимум - 305 мандатов, КПРФ - 64-68 мест, ЛДПР - 43-46 мандатов, "Справедливая Россия" - 31-33".

Чеснаков отметил, что разброс цифр у единороссов создает определенную интригу, так как 300 мандатов - это уже конституционное большинство. Партия, по словам эксперта, может продемонстрировать один из результатов: либо перейти этот рубеж, либо чуть-чуть до него не дотянуть. "Много будет зависеть от оставшихся двух недель", - убежден директор ЦПК. По его мнению, единороссы в значительной мере получат голоса неопределившихся, "которые сегодня еще не поняли, за кого они будут голосовать".

В частности, как рассказал Чеснаков, "в последние недели наметилась более высокая волатильность результатов по федеральному округу". Рост конкуренции в некоторых одномандатных округах также повышает неопределенность, добавил он.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
Единый день голосования
Аппарат Москальковой планирует получить шесть аккаунтов для наблюдения на думских выборах
Центризбирком ранее принял постановление, согласно которому аккаунты для наблюдения на портале с видеотрансляцией с избирательных участков будут переданы в том числе Совету по правам человека, а также уполномоченным по правам человека
Читать полностью