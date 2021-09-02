Эксперты прогнозируют сохранение единороссами конституционного большинства в новой Думе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" может получить конституционное большинство в Госдуме восьмого созыва, однако интрига все еще сохраняется. Такой предварительный прогноз Центра политической конъюнктуры (ЦПК) представил в четверг на круглом столе, посвященном предвыборной кампании, директор ЦПК Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, "Единая Россия" по федеральному округу и одномандатным округам суммарно "может получить минимум 293, максимум - 305 мандатов, КПРФ - 64-68 мест, ЛДПР - 43-46 мандатов, "Справедливая Россия" - 31-33".

Чеснаков отметил, что разброс цифр у единороссов создает определенную интригу, так как 300 мандатов - это уже конституционное большинство. Партия, по словам эксперта, может продемонстрировать один из результатов: либо перейти этот рубеж, либо чуть-чуть до него не дотянуть. "Много будет зависеть от оставшихся двух недель", - убежден директор ЦПК. По его мнению, единороссы в значительной мере получат голоса неопределившихся, "которые сегодня еще не поняли, за кого они будут голосовать".

В частности, как рассказал Чеснаков, "в последние недели наметилась более высокая волатильность результатов по федеральному округу". Рост конкуренции в некоторых одномандатных округах также повышает неопределенность, добавил он.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.