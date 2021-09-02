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Единый день голосования

Аппарат Москальковой планирует получить шесть аккаунтов для наблюдения на думских выборах

Центризбирком ранее принял постановление, согласно которому аккаунты для наблюдения на портале с видеотрансляцией с избирательных участков будут переданы в том числе Совету по правам человека, а также уполномоченным по правам человека

НОВИ-САД, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила ЦИК предоставить шесть аккаунтов для наблюдения на портале с видеотрансляцией с избирательных участков на выборах в сентябре.

"Вчера мы направили заявку в ЦИК на шесть аккаунтов. У нас [в аппарате] оборудовано три центра видеонаблюдения - три больших плазменных панели, на которые с помощью нашего аккаунта мы можем получать эту информацию. Еще три рабочих места локальных, где по графику наши сотрудники будут работать", - сообщила ТАСС в четверг Москалькова, которая находится с визитом в Сербии.

Центризбирком России на заседании 25 августа принял постановление, согласно которому аккаунты для наблюдения на портале с видеотрансляцией с избирательных участков на выборах в сентябре будут переданы в том числе Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также уполномоченным по правам человека в РФ и в регионах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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РоссияЕдиный день голосования
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