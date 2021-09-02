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Лавров: встречи форума "Евразия Global" внесут вклад в укрепление дружбы между народами

Министр иностранных дел отметил, что диалоговая площадка форума снискала популярность в стране и за ее пределами

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил приветствие организаторам, участникам и гостям Шестого международного молодежного форума "Евразия Global", который открылся в четверг в Оренбурге, пожелав участникам выйти на реализацию совместных проектов.

"Убежден, что ваша новая встреча будет способствовать установлению полезных контактов и обмену опытом, позволит выйти на реализацию совместных проектов. И, разумеется, внесет вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами на обширном евразийском пространстве", - сказано в приветствии, которое зачитал на торжественной церемонии открытия форума начальник отдела департамента по работе с соотечественниками министерства иностранных дел России Алексей Роскошный.

Лавров отметил, что диалоговая площадка форума снискала популярность в стране и за ее пределами. "Многочисленные участники из России и ряда зарубежных государств, включая наших соотечественников - яркое тому свидетельство. Залог успеха - отличная организация, интересные выступающие, неизменная открытость новаторским, нешаблонным идеям. Такая работа, направленная на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения, заслуживает глубокого уважения и поддержки", - сказано в обращении.

Глава внешнеполитического ведомства также пожелал участникам и гостям ярких впечатлений, продуктивных дискуссий и всего самого доброго.

Международный молодежный форум "Евразия Global", по данным пресс-службы правительства Оренбургской области, входит в число семи форумных площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Мероприятие проводится по инициативе правительства Оренбургской области, поддержано президентом России, второй год подряд проходит под патронатом ЮНЕСКО.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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