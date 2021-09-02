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Россия не будет продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной

ВЕНА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) "Гуково" и "Донецк" после его истечения 30 сентября этого года. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года. И это решение пересмотру не подлежит", - приводит слова дипломата пресс-служба постпредства РФ. По словам Лукашевича, в Москве исходят "из того, что группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности".

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