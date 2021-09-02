Москалькова пригласила членов Европейского института омбудсмена на выборы в роли экспертов

НОВИ-САД, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила генерального секретаря Европейского института омбудсмена (ЕИО) Джозефа Зигеля и его коллег посетить думские выборы в качестве экспертов и наблюдателей. Об этом она сообщила в четверг на своей странице в Instagram.

"Встретилась с членами правления Европейского института омбудсмена: генеральным секретарем Джозефом Зигелем, вице-президентом Ниной Карпачевой и внешним советником правления Саймоном Маттийссеном. <…> В преддверии российских выборов пригласила своих коллег по ЕИО в качестве международных экспертов и наблюдателей не только в Москву, но и в регионы", - написала Москвалькова, которая находится с визитом в Сербии.

Москалькова стала членом Европейского института омбудсмена в 2019 году, войдя в состав правления.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.