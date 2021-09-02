Лукашевич: Россия обеспокоена наличием тайных тюрем в подконтрольной Киеву части Донбасса

ВЕНА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия обеспокоена существованием секретных тюрем с практикой произвольного содержания под стражей на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донбасса. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Обеспокоены существованием тайных тюрем на подконтрольной ВСУ территории Донбасса, где была распространена практика произвольного содержания под стражей. Это подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Ф. Фрейзер", - приводит слова дипломата пресс-служба постпредства на своей официальной странице в Twitter.

В сентября прошлого года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в своем докладе выделила ряд правонарушений, совершенных представителями украинских правоохранительных органов в отношении участников конфликта в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Так, в некоторых случаях их признательные показания, данные в ходе допроса украинским силовикам, были собраны под давлением. Зачастую представителей ДНР и ЛНР задерживали без постановления суда: в отношении некоторых утверждалось, что они задержаны на месте преступления, хотя факты доказывали невозможность этого.

В отношении ряда задержанных уголовное законодательство было подстроено под потребности уголовного преследования, в связи с чем подозреваемые лишались возможности находиться на свободе на время рассмотрения дела. Кроме того, часто рассмотрение дел шло с ненадлежащими задержками. Например, миссия задокументировала несколько десятков случаев, когда дела находились в суде более четырех лет.