Лавров: совместная борьба в период Второй мировой дала основу отношениям Москвы и Пекина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заложенные в период Второй мировой войны основы отношений Москвы и Пекина способствуют сохранению стабильности в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении в рамках акции "Герои последнего боя Второй мировой войны".

"В конце августа 1945 года завершился последний бой Второй мировой войны на территории Китая, когда воины 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта ликвидировали очаги сопротивления японских захватчиков в Дуннине, - напомнил министр. - В боях за Дуннинскую крепость погибло более 1,5 тыс. советских солдат и офицеров. Народы Советского Союза и Китая поддерживали друг друга в суровых военных условиях, сражались плечом к плечу против фашизма и милитаризма во имя защиты мира и прогресса, отстаивая человеческое достоинство и свободу".

"Ценой огромных человеческих потерь мы вместе разгромили врага и заложили прочную основу для развития отношений между нашими государствами. Уверен, что передающаяся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российско-китайских отношений и укреплению международного мира и стабильности, - продолжил министр. - Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей".

Лавров обратил внимание, что более 80 военно-мемориальных объектов советских воинов бережно сохраняются китайскими властями.

Глава МИД подчеркнул, что 3 сентября в 10 российских регионах проходят мероприятия по увековечению имен героев последнего боя Второй мировой: "Генерал-майор Степан Борисович Жестаков, генерал-майор Иван Макарович Матюхин, генерал-полковник, Герой Советского Союза Иван Михайлович Чистяков, конечно же, Маршал Советского Союза, командующий 1-м Дальневосточным фронтом Кирилл Афанасьевич Мерецков и многие-многие другие имена, которые навсегда остались в нашей памяти. Героев-победителей вспоминают сегодня и в Китайской Народной Республике".