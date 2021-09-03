Матвиенко: Россия готова бороться с терроризмом не только на своей территории, но и в мире

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российское общество консолидировано в борьбе с терроризмом и готово искоренять его ростки не только на собственной территории, но и в любой точке мира. Об говорится в заявлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

"Российское общество консолидировано в деле бескомпромиссного истребления террора во всех его формах, выражает готовность искоренять ростки этого зла не только на собственной территории, но и в любой точке земного шара", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу.

Спикер Совфеда отметила, что российские силовые ведомства "оперативно нейтрализуют очаги агрессивной активности на внутренней арене, эффективно участвуют в разрешении экстренных ситуаций террористического толка за пределами государства, действуя строго в рамках международного права". "Необходимо ясно понимать, что достичь устойчивых успехов на этом направлении можно только глобальным антитеррористическим фронтом. Скоординированность и информационное взаимодействие всех профильных мировых структур в сочетании с решительными действиями - необходимые условия недопущения новых трагедий", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что День солидарности в борьбе с терроризмом не оставляет равнодушным ни одного россиянина. "Воздаем должное мужеству и доблести сотрудников правоохранительных органов, отдавших жизни в противостоянии с этим бесчеловечным явлением", - написала сенатор. "Наша страна не раз сталкивалась с жестокостью и вероломством со стороны организаторов и исполнителей разрушительных террористических актов. Мишенями циничных убийц становились безвинные граждане и, что особенно ужасно, беззащитные дети. Никакие личные, идеологические мотивы или политические цели не могут служить этому оправданием", - уверена председатель верхней палаты парламента.