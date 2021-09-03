Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение.

"Жалко", - признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лавров и Шойгу, продолжил Путин, хорошо работают на своих местах. "Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей", - пояснил президент.

При этом он добавил, что Лавров и Шойгу сами примут окончательное решение о том, будут ли они менять место работы. "Решение должно приниматься ими прежде всего", - заключил глава государства.

О выборах

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.