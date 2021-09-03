Путин: восстановление отношений России и Украины должно состояться "чем раньше, тем лучше"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Украины должны рано или поздно восстановиться, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин.