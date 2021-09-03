Лавров заявил, что Россия надеется на мирное решение ситуации в Панджшере

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что противостояние между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и афганскими таджиками в Панджшере уступит место переговорам. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

"Что касается возможностей решить проблему Афганистана мирным путем, думаю, что они есть. Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье все-таки уступят место переговорам", - сказал он.