Лавров считает, что визит Мирзиёева в Россию будет прорывным

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, отложенный из-за пандемии, состоится, как только позволит эпидемическая ситуация, и будет прорывным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне "Новое знание".

"Мы, к сожалению, в прошлом году не смогли провести планировавшийся государственный визит президента Узбекистана, который будет по-настоящему прорывным, я считаю, потому что содержательное наполнение его беспрецедентно. Как только позволит эпидемическая ситуация, такой визит состоится", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что у РФ и Узбекистана проходят "буквально ежедневные контакты" на уровне профильных министерств, а у него самого прекрасные отношения с главой МИД этой страны Абдулазизом Камиловым. "И конечно, председатели правительств общаются в рамках специально созданного механизма, который позволяет координировать все аспекты наших взаимоотношений в соответствии с договоренностями, которые достигаются президентами", - добавил глава российского МИД.

Официальный визит Мирзиёева в Москву, запланированный на весну 2020 года, из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенное время. В рамках этого визита планируется подписание ряда соглашений о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, намечено подписание договора о начале строительства в Джизакской области республики первой в Центральной Азии атомной электростанции. Ожидается, что в соответствии с заключенным в 2018 году межправительственным соглашением госкорпорация "Росатом" построит комплекс из двух энергоблоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200. В ходе визита также планируется официальное открытие павильона "Узбекистан" на ВДНХ в Москве, что будет означать возвращение республики на эту крупнейшую выставку РФ.